Москва, 28 декабря, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Рубль 27 декабря с открытия торгов на Мосбирже обновил максимумы против иностранных валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. На фоне роста нефтяных котировок курс доллара снизился до 57,38 руб., курс евро — до 68,17 руб.

ИА REGNUM Рубль

Приближение длительных праздничных выходных заставило покупателей евро и доллара проявить активность на этих уровнях.

На отскоке курс рубля перешел в красную зону и торговался в ней до закрытия торгов. Доллар подорожал до 57,94 руб., частично восстановив потери за последние два торговых дня.

Пара евро/рубль прошла в два раза больше из-за роста курса евро на валютном рынке Форекс, 68,89 руб.

Сегодня, 28 декабря, цена на нефть упала до 65,99 (-0,57). На нефтяном рынке началась коррекция. На дневном периоде по доллару сформировался бычий сигнал, по нефти — медвежий сигнал. Курс доллара отскочил от поддержки 57,55 руб.

За дешевеющей нефтью рубль продолжит сдавать завоёванные позиции. К закрытию дня ожидается укрепление доллара до 58,20 руб., евро — до 69,12 руб.

Напомним, 27 декабря по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 12 коп. (+0,22%), до 57,74 руб., курс евро — на 31 коп. (+0,46%), до 68,68 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,7 млрд (+32,00%), евро/рубль — 304,8 млн евро (+40,81%).

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