В России — взрыв в супермаркете, в Турции – стрельба в школе: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 декабря, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Доклад о связях: Вашингтон решил пересчитать российское вооружение на Балканах;
- Город под прицелом: в супермаркете в Санкт-Петербурге произошёл взрыв;
- Перестрелка в школе: на юге Турции мужчина открыл стрельбу;
- «Налог на ночёвки»: Греция начнёт взимать плату с туристов;
- Право на частную переписку: суд рассмотрит иск Telegram против ФСБ.