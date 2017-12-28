Казань, 28 декабря, 2017, 06:27 — ИА Регнум. Житель Татарии, в которой месяц назад после самоубийства задержанного прошла масштабная чистка рядов одного из районных УМВД, выступил с инициативой запретить в решениях судов использовать фразу «нет основания не доверять сотрудникам полиции». За неделю в поддержку инициативы подписались свыше 2,1 тыс. человек, против лишь 45. Сбор подписей продлится до 22 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Evgeniy Isaev Полицейский

В обосновании своей позиции автор пишет, что при рассмотрении уголовных и административных дел судья часто отклоняет аргументы защиты, основываясь на показаниях сотрудников правоохранительных органов. Автор сомневается в поголовной честности полицейских, отмечая, что «сотрудниками полиции совершается огромное количество преступлений из-за ощущения полной безнаказанности и вседозволенности».

Цель данной инициативы заявлена, как «повышение уровня правосудия, защита прав невиновных». Уровень инициативы — федеральный, то есть соответствующие поправки предложено внести не в республиканские нормы, а российские.

Напомним, в Татарии на сегодня идёт расследование громкого уголовного дела погибшего санитара, который совершил самоубийство после задержания и «визита» в местное отделение полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года по соцсетям разошёлся видео-ролик, где молодой человек подробно рассказывает о своём визите в УМВД России по Нижнекамскому району в качестве задержанного по подозрению в правонарушении. После этого он совершил самоубийство. Видеообращение стало основанием для проведения проверок — служебной силами специальной комиссии УМВД по РТ и в рамках расследования факта гибели 22-летнего санитара. После первой своей должности лишился начальник районного Управления и ещё несколько полицейских, а другой высокопоставленный сотрудник был понижен в должности. Кроме того, десять полицейских были привлечены к дисциплинарной ответственности.

По делу погибшего гражданина были установлены три подозреваемых, которым вменяют доведение до самоубийства, а также злоупотребление и превышение полномочий. Следователи не только установили ещё девять схожих случаев, но и выявили попытку начальника отделения по борьбе с групповой преступностью ОУР УМВД России по Нижнекамскому району Рината А. «снять» ответственность с полицейских после возбуждения уголовного дела в отношении них.

«В целях освобождения от уголовной ответственности коллег, незаконно удерживал двух свидетелей по уголовному делу в здании полиции, при этом избивая их и требуя сознаться в совершении преступлений в отношении покончившего с собой молодого человека», — сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

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