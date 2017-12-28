Скопье, 28 декабря, 2017, 06:12 — ИА Регнум. Президент Македонии Георгий Иванов считает, что только членство в НАТО и Европейском союзе может привести к стабилизации ситуации в республике и избавить Македонию от новых кризисов. Об этом он заявил, выступая с ежегодным посланием к парламенту, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Мы ожидаем, что Европейский союз подтвердит свою политику открытых дверей. Республика Македония заслуженно ожидает на следующем саммите получить безусловные рекомендации к началу переговоров о полноправном членстве. Такой шаг со стороны Евросоюза станет признанием де-юре партнёрской позиции нашей страны в отношении строительства единой, свободной и мирной Европы», — приводит слова Георгия Иванова его пресс-служба.

Президент Македонии отметил, что помимо европейской интеграции республика также «постоянно демонстрирует, что является надёжным стратегическим партнёром Североатлантического альянса».

«В 2018 году у нас будут две годовщины, связанные с НАТО: 25 лет с момента решения парламента от 23 декабря 1993 года о вступлении Македонии в НАТО и 10 лет большого обмана наших надежд на саммите НАТО в Бухаресте. Следующий, 2018 год, является возможностью для НАТО исправить несправедливость. Это исторический шанс, наконец, завершить то, что было начато четверть века назад», — сказал Георгий Иванов.

Он выразил уверенность, что «большинство граждан поддерживает эти стратегические цели». «Но, нужно иметь в виду, что краткосрочные интересы наших партнёров не всегда совпадают с интересами Республики Македония», — отметил президент.

«Амбивалентность по отношению к Македонии сегодня может стать основой для нового кризиса завтра. Единственный способ для Македонии вернуться к нормальной жизни — это как можно скорее войти в НАТО и получить дату начала переговоров о вступлении в Европейский союз», — заключил он.

Напомним, Македония в 1995 году (через четыре года после получения независимости) вступила в программу военного сотрудничества с НАТО «Партнёрство ради мира». В 1999 году страна приступила к выполнению плана действий для членства в альянсе. Во время агрессии НАТО против Югославии в 1999 году Македония (наряду с Албанией, Болгарией и Румынией) оказывала поддержку войскам альянса, предоставляя свою территорию для размещения сухопутных сил, бронетехники, артиллерии и вертолётов стран НАТО.

В ходе Бухарестского саммита НАТО в 2008 году приглашение руководства альянса о вхождении Македонии в объединение было заблокировано Грецией из-за спора вокруг официального наименования бывшей югославской республики. Греческая сторона настаивает на переименовании Македонии на том основании, что аналогичное название имеет одна из провинций на севере Греции, и в Афинах опасаются, что в дальнейшем это может послужить поводом для территориальных претензий со стороны Скопье.

Статус кандидата на членство в Европейском союза Македония имеет с 2005 года, однако официальный переговорный процесс между Скопье и Брюсселем не начат до сих пор, препятствием чему также служит неурегулированный уже более четверти века спор с Афинами.

Власти балканской страны рассчитывают существенно продвинуться в обеих вопросах в 2018 году. Новый глава правительства Македонии Зоран Заев, пришедший к власти весной 2017 года при поддержке Запада после длительного политического кризиса в стране, уже заявил о готовности проводить необходимые реформы и поменять название страны ради того, чтобы начать переговоры о вступлении в НАТО и ЕС.

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