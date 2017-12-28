Вашингтон, 28 декабря, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Рейтинг мужчин, которыми больше всего восхищаются американские граждане, по итогам уходящего года возглавил 44-й президент США Барак Обама, говорится опубликованном соцопросе Gallup.

U.S. Department of State Хиллари Клинтон и Барак Обама

Уточняется, что Обама стал наиболее яркой личностью в 2017 году для 17% опрошенных. Отметим, что Обама утратил часть своих позиций с 2016 года, когда показатель составлял 22%.

Президент США Дональд Трамп пользуется популярностью в меньшей степени: его рейтинг составил 14%, потеряв один процент с прошлого года.

Среди женщин, вызывающих восхищение, на первом месте находится Хиллари Клинтон, оппонент Трампа на минувших выборах 2016 года.

Социсследование проводилось с 4 по 11 декабря 2017 года, охватив все регионы. Число респондентов 1 049 человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно социологическому опросу, проведенному газетой The Washington Post и телеканалом ABC в начале ноября 2017 года, после девяти месяцев правления Трамп стал самым непопулярным американским президентом США за последние 70 лет.