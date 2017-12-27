Москва, 27 декабря, 2017, 23:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в рамках праздничных мероприятий по случаю Нового года вечером 27 декабря встретился в Государственном Кремлёвском дворце с действующими и бывшими главами ряда регионов страны, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с действующими и бывшими главами регионов

Как отметил глава государства, встречи в подобном формате никогда прежде не проводились.

«Думаю, это имеет смысл, чтобы показать преемственность и чтобы вновь пришедшие молодые руководители, но уже всё-таки опытные, могли опираться на то, что сделано их предшественниками, могли не только опираться, но и рассчитывать на вашу поддержку», — обратился Путин к присутствующим.

Президент отметил, что главы регионов работали в очень сложных условиях, возникло «много внутренних экономических проблем, связанных с падением цен на наши традиционные товары и с внешними ограничениями».

Однако, по мнению Владимира Путина, в целом все главы регионов «справились очень достойно со своими обязанностями, со своей работой».

«Хочу выразить надежду на то, что, работая на новых местах, вы будете и дальше вносить вклад в развитие страны, а пришедшим на ваше место коллегам хочу пожелать успехов», — сказал президент, поздравив собравшихся с наступающими новогодними праздниками.

Как сообщается, на встрече присутствовали главы регионов, избранные в сентябре 2017 года, ушедшие в отставку в 2017 году и временно исполняющие обязанности глав регионов.

Напомним, в конце сентября 2017 года в России прошла серия отставок губернаторов. В одиннадцати регионах на место ушедших руководителей были назначены пришли временно исполняющие их обязанности. В этом качестве они будут до следующего Единого дня голосования, то есть до 9 сентября 2018 года.

Отправленных в отставку 11 глав регионов Владимир Путин в ноябре представил к государственным наградам.