Москва, 5 января, 2018, 05:41 — ИА Регнум. Налоговая система в отношении микробизнеса в РФ сегодня лучшая в мире, но она при этом тормозит развитие малого и среднего предпринимательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент ОПОРЫ России Александр Калинин.

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По его словам, распоряжение о развитии малого и среднего бизнеса президент РФ Владимир Путин дал почти три года назад.

«В 2015 году прошел госсовет по развитию малого и среднего бизнеса. Это очень важная веха в истории развития российского предпринимательства, так как там президент четко отметил, что в 2015 году наметился тренд снижения доли малого и среднего бизнеса в ВВП и отток людей из этого сектора экономики и строго сказал изменить ситуацию», — рассказывает Калинин.

Однако на практике ситуация оказалась обратной, отмечает он. В частности, выяснилось, что предпринимателям гораздо выгоднее оставаться в секторе микробизнеса.

«Сегодня в РФ в отношении микробизнеса одна из лучших налоговых систем в мире. Для тех, кто начинает бизнес, в большинстве регионов РФ, даже наверное во всех, для индивидуальных предпринимателей введена нулевая ставка налогообложения. В вопросе льготных режимов по налогам мы в целом впереди планеты всей, поэтому и количество микропредприятий у нас за год выросло на 200 тысяч. Но когда предприниматель вырастает из микробизнеса в малый бизнес — тут на его плечи падает вся административная и налоговая нагрузка», — поясняет Калинин.

В связи с этим, количество малых предприятий, оборот которых от 120 млн руб. до 800 млн рублей уменьшается — сегодня их насчитывается порядка 220 тыс. Средних предприятий, с оборотом от 800 млн рублей до 2 млрд рублей в РФ всего 20 тыс.

«Сегодня у микробизнеса нет никакого стимула становится малым или средним, пока что есть только демотивация. Этим людям надо дать какой-то ориентир, чтобы они почувствовали вкус к жизни, чтобы они стремились становится малым и средним бизнесом», — объясняет Калинин.

По его словам, вопрос должен быть решен в 2018 году, а новые правила будут действовать с 2019 года.

«Дискуссия по вопросу будет открытой и пройдет в 2018 году, чтобы с 2019 года выйти на определенные параметры», — отметил Калинин.