Москва, 5 января, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Проблемы с работой коллекторов не разрешились, несмотря на инициативы, которые Госдума принимала в последние несколько лет, поэтому стоит подумать о запрете такого вида деятельности в целом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Коллектор

«Необходимо на время вернуться к вопросу запрета коллекторской деятельности», — считает Нилов.

В частности, Госдума в 2016 году приняла закон, который регламентировал деятельность коллекторов. Так, такое агентство должно было быть включено в специальный реестр, а для самих коллекторов прописывались определенные правила. Количество разрешенных звонков должникам ограничивалось, а также коллектору было запрещено сообщать сведения о должнике третьим лицам. Более того, должник мог вовсе отказаться от взаимодействия с коллектором и продолжить рассмотрение дела в суде.

«Инициативы были поддержаны, но мы видим, что все, что было, продолжает действовать. Это и издевательство над гражданами, и злоупотребление полномочиями. Ситуация не поменялась», — отмечает Нилов.

Поэтому, рассказал депутат, фракция ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о временном прекращении работы коллекторских агентств в целом. По словам Нилова, такой документ может появиться в нижней палате парламента уже в весеннюю сессию 2018 года.