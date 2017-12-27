Курск, 27 декабря, 2017, 21:39 — ИА Регнум. В Курской области общественники пытаются остановить строительство свинокомплекса агрохолдинга «Мираторг» в буферной зоне Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени профессора В. В. Алехина, охраняемого ЮНЕСКО. Как сообщило ИА «Секунда», к Лебяжинскому сельсовету свозят стройматериалы, хотя администрация Курского района, к которому относится сельсовет, не подписывала документов, разрешающих строительство.

Lemyrik Центрально-Черноземный им.проф. В.В.Алёхина

Предположительно, агроходинг хочет возвести в Курском районе свинокомплекс на 200 тысяч голов, состоящий из трех площадок. Одна площадка будет располагаться в природоохранной зоне заповедника, входящего во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Кроме того, предприятие собираются возводить рядом с населенными пунктами, жителей которых перспектива соседства со свинокомплексом не воодушевляет.

Для простых селян расположение рядом такого крупного предприятия может обернуться полным вымиранием деревень. Предприятие будет выбрасывать в воздух вредные газы, пыль, а отходы производства будут сбрасываться в открытые лакуны. Жители населенных пунктов вокруг аналогичных предприятий в других областях жалуются на постоянную вонь, хронические заболевания дыхательных путей и легких, аллергические реакции. Кроме того, обещанные на новом свинокомплексе рабочие места местным жителям, скорее всего, не достанутся, так как на другие площадки «Мираторг» заходил с уже подготовленными кадрами, что грозит местному населению безработицей.

Еще одна опасность для села заключается в профилактике африканской чумы свиней, уже поразившей одну из площадок «Мираторга» в Белгородской области. Местные жителя боятся, что их заставят уничтожить все поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах, чтобы обезопасить предприятие от угрозы АЧС.

Однако угроза нависла не только над жителями близлежащих деревень, но и над уникальным природным памятником — заповедником им. В. В. Алехина — и его обитателями. Живущие на его территории дикие кабаны также могут быть уничтожены из-за угрозы чумы свиней. К тому же, заповедник имени Алехина входит в число 34 российских государственных природных заповедников, включенных во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, а свинокомплекс будет угрожать его флоре и фауне.

Опасения экологов и местных жителей усиливаются из-за того, что представители агрохолдинга на контакт с потенциальными «соседями» не идут. Общероссийский народный фронт, накопивший множество обращений, в которых жители Курского района высказались против строительства свинокомплекса, организовал «круглый стол» для всех заинтересованных сторон, но представители «Мираторга» от участия в нем отказались. Администрация Курского района заявила журналистам, что холдинг не согласовывал с чиновникам план строительства, поэтому никаких разрешительных документов от администрации у «Мираторга» нет. Однако стройматериалы продолжают поставлять на площадку, а общественники уже выразили готовность дойти до высших инстанций, защищая биосферный заповедник.

Справка ИА REGNUM : агрохолдинг «Мираторг», основанный в 1995 году, является одним из крупнейших в России производителем мясных продуктов. Большая часть производств сконцентрирована в Брянской и Белгородской областях. Кстати, на белгородской площадке откорма «Мираторга» в 2017 году был обнаружен очаг африканской чумы свиней.