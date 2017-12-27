Москва, 27 декабря, 2017, 20:41 — ИА Регнум. Суммарное состояние 500 самых богатых людей планеты за 2017 год выросло на $1 трлн. Об этом говорят данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index по состоянию на 27 декабря.

Диего Ривера. Ночь богатых (фрагмент). 1928

В 2016 году 500 участников рейтинга стали богаче на $237 млрд. В настоящее время под контролем богатейших людей находится $5,3 трлн.

По данным рейтинга, богатейшим человеком на земле пока является основатель интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос с состоянием $99,6 млрд. Его состояние в 2017 году увеличилось на $34,2 млрд.

На втором месте — основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием $91,3 млрд. За год он накопил $8,89 млрд.

Наибольшие показатели роста в 2017 году продемонстрировали 57 миллиардеров в IT-отрасли — за год их состояние выросло на $262 млрд.

По версии Bloomberg, самым богатым человеком России стал генеральный директор ОАО «Северсталь» Алексей Мордашов. Он занял 48-ю строчку рейтинга с состоянием $19,5 млрд. В общей сложности российские миллиардеры стали богаче на $29 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии журнала Forbs, состояние российских миллиардеров стало увеличиваться после победы Трампа на выборах. Журнал отмечает, что лидировал глава газодобывающей компании «Новатэк» Леонид Михельсон с состоянием $18,2 млрд.