Сыктывкар, 27 декабря, 2017, 20:20 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Республики Коми отказала инициативной группе в проведении референдума о переносе столицы республики из Сыктывкара в Ухту из-за недостоверных подписей.

Вид на Ухту с горы Ветлосян

«Принято решение об отказе в проведении референдума, поскольку выявлено более 10% недействительных подписей из числа тех, что были отобраны на проверку. Мы поставили точку в этом вопросе», — сказал РИА «Новости» председатель комиссии Дмитрий Митюшев.

По словам члена избиркома Андрея Никулина, решение об отказе было принято единогласно, а ошибки при сборе подписей свидетельствуют о низком уровне подготовленности инициаторов референдума.

«Большую часть подписей признали недействительными, так как их собирали члены участковых избирательных комиссий, что по закону недопустимо. Поручили им это, видимо, потому что они более опытные люди», — цитирует Никулина издание «КомиОнлайн».

По мнению Никулина, исправить ошибки инициативная группа, в принципе, может, но сделать это к единому дню голосования, назначенному на 18 марта 2018 года, уже не успеет. Ранее предполагалось, что референдум в Коми можно совместить с президентскими выборами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2017 года инициативная группа из Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) направила ходатайство о референдуме по поводу переноса столицы Коми. Ухта, по мнению инициаторов, больше подходит на эту роль, чем Сыктывкар, потому что является географическим и промышленным центром региона.

Региональная избирательная комиссия посчитала документы соответствующими требованиям законодательства. Предложенная формулировка вопроса на референдум была признана юридически и лингвистически верной. Авторам идеи оставалось собрать 13 705 подписей в поддержку проведения референдума — не менее 2% от количества избирателей в регионе.

По информации Избиркома Коми, всего инициативная группа представила 14 999 подписей. Для проверки, по установленным законом правилам, в случайном порядке отобрали 20% от общего числа. Половина из подписей оказалась неправомочными: их собирали члены участковых избирательных комиссий, что по закону недопустимо.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные депутаты задумались над изменением закона о выборах и референдуме в Коми, главным упущением которого является пункт о составе инициативной группы: всего двадцать человек могут вынести на обсуждение любую, по их мнению, актуальную проблему.

Депутаты считают, что число участников инициативной группы должно составлять определенный процент от общего числа населения. В Республике Коми проживают около 850 000 человек, и даже 1% от этого числа — 8500 человек — превышает нынешние требования в сотни раз.

Инициативная группа планировала провести референдум в день выборов президента России — 18 марта 2018 года. Для этого все организационные процедуры необходимо завершить до 8 января. Члены Избиркома выразили сомнение в том, что авторы идеи успеют исправить ошибки, и не сообщили о возможном внеочередном заседании комиссии по этому вопросу.

По предварительным оценкам, проведение референдума о переносе столицы в другой день, не совмещенный с выборами президента, обошлось бы бюджету Коми в 68 млн рублей.