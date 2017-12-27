Калининград, 27 декабря, 2017, 18:28 — ИА Регнум. Новейший фрегат «Адмирал Макаров» проекта 1135.6 включен в состав Военно-морского флота РФ. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, это произошло сегодня, 27 декабря, на калининградском судостроительном заводе «Янтарь». На торжественной церемонии у достроечной набережной завода на фрегате был поднят андреевский флаг и зачитан приказ главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва о включении «Адмирала Макарова» в состав соединения надводных кораблей Черноморского флота с базированием в Севастополе.

Минобороны России Новейший фрегат «Адмирал Макаров»

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, третий по счету фрегат в серии кораблей проекта 11 356 «Адмирал Макаров» заложили на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» 29 февраля 2012 года по заказу Министерства обороны РФ. Предыдущие два корабля этой серии, «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», переданы в состав Черноморского флота 11 марта и 7 июня 2016 г.

Фрегаты проекта 11 356 имеют водоизмещение в четыре тыс. т, автономность до 30 суток и способны развивать скорость до 30 узлов.

Эти корабли вооружены крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом «Штиль-1», 100-мм автоматической артустановкой А-190, зенитными артиллерийскими комплексами, реактивной установкой для глубинных бомб, торпедными аппаратами, а также палубным вертолетом типа Ка-27 или Ка-31.

Государственные испытания фрегата успешно завершились в сентябре текущего года.