Москва, 28 декабря, 2017, 00:03 — ИА Регнум. 27 декабря вице-премьер по вопросам физкультуры и спорта Виталий Мутко объявил о том, что покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. Эта новость об уходе вице-премьера с должности стала причиной весьма активных обсуждений пользователей в социальных сетях, а хештег «Виталий Мутко» даже вышел в топ обсуждений в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

Как заявил Мутко, он сосредоточится на работе в правительстве, а пост председателя займет генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин.

«Наконец-то отМУТКОхались!» — написал в Twitter Евгений Е.

«Кое-как выдавили гнойник!» — прокомментировала Галина Ш.

«А за развал российского спорта кто-нибудь ответит? Эй, чинуши! Оправдываться пора пришла за полученные зарплаты», — возмутился Александр К.

Уход Мутко с поста прокомментировал в своем Twitter и политический деятель Степан Сулакшин.

«Потеряна связь с первым ангольским спутником AngoSat, запущенным Россией с Байконура. Может, Рогозина с Мутко местами поменять? Поможет?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря Виталий Мутко заявил о приостановлении деятельности на посту президента Российского футбольного союза на полгода. По мнению экспертов, это было сделано для того, чтобы «снять градус напряжения». В свою очередь, депутат Госдумы России Валерий Газзаев связал решение российского вице-премьера временно отказаться от руководства РФС с «желанием любой ценой спасти свое положение».

Между тем некоторые пользователи соцсетей не стали искать причин такого решения.

«Хоть одна радостная весть. Нужно МОК персональную благодарность объявить за оказанную помощь в очистке российского спорта от скверны», — пишет Александр О.

«А я уж обрадовалась, что Мутко совсем покинул спорт, а он только футбол пожалел», — прокомментировал пользователь Nashdash.

Напомним, в начале декабря Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх. 27 декабря вице-премьер подал иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, чтобы оспорить решение МОК.