Калуга, 27 декабря, 2017, 17:53 — ИА Регнум. В Калужской области телефонный террорист осужден на один год и два месяца лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима. Как сообщили ИА REGNUM в Людиновской городской прокуратуре, мужчина признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся акте терроризма.

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По данным следствия в мае текущего года житель Людинова, будучи пьян, позвонил с украденного им мобильного телефона в службу «101» и дежурную часть отдела полиции. Он представился вымышленным именем и сообщил, что на плотине Людиновского верхнего водохранилища рядом с территорией АО «Людиновский тепловозостроительный завод» заложена бомба, которая будет взорвана в ближайшее время.

Оперативники не обнаружили взрывного устройства в указанном месте, зато нашли звонившего, которому также было предъявлено обвинение в краже чужого имущества.