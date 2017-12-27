Москва, 27 декабря, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин намерен 28 декабря в Кремле вручить государственные награды российским военнослужащим, отличившимся в ходе антитеррористической операции на территории Сирии, сообщает 27 декабря пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Пресс-служба уточняет, что вручение наград и встреча президента с военными состоятся в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Приглашения на эту церемонию получили более 600 солдат и офицеров разных родов войск Вооруженных сил Российской Федерации.

Президент России вручит награды «военнослужащим, наиболее отличившимся в ходе выполнения специальных задач в Сирии».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря президент России Владимир Путин, прибывший на российскую авиабазу Хмеймим, расположенную в Сирии, поздравил российских военных с победой над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и приказал начать вывод части российской группировки из Сирийской Арабской Республики.