Санкт-Петербург, 27 декабря, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Московский районный суд Санкт-Петербурга 27 декабря продлил меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении начальника участка механических работ службы спецтранспорта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющего петербургским аэропортом «Пулково». Менеджер проходит по делу об обрушении пассажирского трапа, в результате чего погибла маленькая девочка. Следствию уже точно известна причина трагедии в аэропорту.

Szsut.sledcom.ru Трап, с которого упали пассажиры в «Пулково»

По данным Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, домашний арест фигуранту уголовного дела по части 1 статьи 266 УК РФ продлен на один месяц, до 28 января 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября 2017 года при выходе из самолета 44-летняя пассажирка с полуторагодовалой внучкой на руках упала на асфальт с трапа, переходная площадка которого резко прогнулась. Женщина получила травмы, а девочка была госпитализирована и в октябре скончалась в больнице из-за полученных при падении тяжелых повреждений.

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Следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР установили, что аварийный трап ранее подвергался незаконному и некачественному ремонту. В частности, была проведена экспертиза замененного работниками «Пулково» узла — опорной оси верхней переходной площадки.

«Установлено, что последняя имеет принципиально другую конструкцию, чем предусмотрена заводом-изготовителем.Экспертизой установлено принципиальное отличие между оригинальным узлом и самодельным аналогом, что является явно недостаточным для обеспечения регулярных нагрузок при посадке и высадке пассажиров, а также обеспечения безопасности для жизни и здоровья людей», — отметили в следственном управлении на транспорте.

В ведомстве также добавили, что, в связи со смертью ребенка, планируется перепредъявление обвинения главному фигуранту уголовного дела на более тяжкое преступление. Расследование дела продолжается.

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После инцидента в «Пулково» было изучено состояние пассажирской инфраструктуры в аэропортах других городов. В аэропортах Мурманска, Архангельска, Сыктывкара, Ярославля и Пскова выявлены аналогичные нарушения.

Также известно, что после трагического случая в «Пулково» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). О его фигурантах до сих пор не сообщалось.