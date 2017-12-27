Москва, 27 декабря, 2017, 17:09 — ИА Регнум. «На полях» заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене Армении и Азербайджану были переданы конкретные предложения, связанные с расширением миссии наблюдателей ОБСЕ. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Пресс-служба президента РФ I700

Он напомнил, что в октябре 2017 года после длительного перерыва в Женеве при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ прошел армяно-азербайджанский саммит, посвященный нагорно-карабахскому урегулированию. На нем было условлено интенсифицировать переговорный процесс и предпринять дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на линии соприкосновения конфликтующих сторон. В этой связи сопредседатели провели в ноябре этого года раздельные консультации с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, а в декабре этого года организовали встречу министров в Вене, «на полях» заседания СМИД ОБСЕ.

«Обсуждались ключевые вопросы урегулирования, по которым к консенсусу пока прийти не удалось. Кроме того рассматривались возможные действия, способствующие деэскалации ситуации в зоне конфликта. Сторонам были переданы конкретные предложения, связанные с расширением миссии наблюдателей ОБСЕ. Министры договорились продолжить разговор по этим и другим вопросам НКУ в январе 2018 года с участием «тройки» посредников», — сказал Карасин.

По его словам, в России приветствуют активизацию переговорного процесса, включая предстоящую встречу министров, заинтересованы в его результативности.

«Поддерживаем стремление Еревана и Баку к поиску компромиссных развязок на основе имеющихся наработок. Со своей стороны, вместе с партнерами по сопредседательству в Минской группе будем и впредь оказывать посредническое содействие мирному урегулированию затянувшегося конфликта. Эта единая позиция России, США и Франции была четко сформулирована в Совместном заявлении глав делегаций трех стран на прошедшем в начале декабря этого года в Вене заседании министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ», — подчеркнул российский дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в Вене «на полях» заседания СМИД ОБСЕ состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова. Министры обсудили пути реализации договоренностей, достигнутых президентами Армении и Азербайджана на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве.

По предложению сопредседателей Минской группы ОБСЕ Налбандян и Мамедъяров договорились провести следующую встречу в начале 2018 года. В ходе встречи также были обсуждены сроки следующего визита сопредседателей в регион.

По итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене главы делегаций стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта — министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон и постоянный представитель Франции Вероник Роже-Лакан приняли совместное заявление.

«Мы выражаем удовлетворение в связи с активизацией переговоров и призываем стороны сосредоточить свои усилия на поиске компромиссных решений основных вопросов политического урегулирования. Дальнейшие задержки только усложнят ситуацию и могут поставить под сомнение приверженность сторон достижению прочного соглашения», — отмечалось в заявлении.

Относительно заявленного обязательства президентов Армении и Азербайджана принять дополнительные меры для снижения напряженности на линии соприкосновения, представители стран-сопредседателей призвали Баку и Ереван принять расширение офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ.