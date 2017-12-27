Смоленск, 27 декабря, 2017, 17:01 — ИА Регнум. У экс-председателя Смоленского областного суда проведен обыск. Информацию об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах распространили 27 декабря местные СМИ.

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По данным издания «Рабочий путь», бывшего председателя областного суда уже несколько раз вызывали на допрос, также в его доме проведен обыск.

При этом никакого официального подтверждения информации об оперативных мероприятиях в доме экс-председателя суда, равно как и данных об их итогах, пока нет

Информацию об обысках в регионе связывают с делом «Россельхозбанка», по которому в начале декабря, как сообщало ИА REGNUM, был задержан также бывший смоленский сенатор Анатолий Мишнев.

Об отставке с поста председателя Смоленского областного суда Владимира Войтенко, а также увольнении его первого заместителя по уголовным делам Анатолия Петровского стало известно в октябре этого года. Свой пост Войтенко покинул по собственному желанию, при этом до истечения срока его полномочий оставалось восемь месяцев.

Анатолий Мишнев работал в Смоленской областной думе с 2002 по 2012 год, в том числе занимал пост председателя областного парламента. С 2012 по 2015-й был членом Совета Федерации от администрации региона. Затем перешел на работу в Смоленскстат, в августе этого года занял пост руководителя этого ведомства.

В начале декабря появились сообщения о его задержании, которые связали с громким уголовным делом бывшего директора смоленского филиала «Россельхозбанка», который вместе с коллегой и еще одной фигуранткой дела занимались выдачей невозвратных кредитов — на общую сумму 370 млн рублей.

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Суд тогда приговорил экс-директора филиала банка к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 700 млн рублей. Но в сентябре этого года Смоленский облсуд приговор смягчил, снизив наказание вдвое. В ноябре 2017-го решение опротестовала областная прокуратура.