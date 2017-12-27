Ярославль, 27 декабря, 2017, 15:58 — ИА Регнум. «Ярославльводоканал» ликвидировал утечку из коллектора так называемого зеленого масла. Об этом сообщают в правительстве Ярославской области.

Волга

«Специалисты АО «Ярославльводоканал» успешно ликвидировали утечку на напорном коллекторе на станции «Зеленые масла» в районе Юбилейного моста. Объект был поврежден в результате несанкционированных земляных работ», — говорится в официальном пресс-релизе.

Информация об утечке нефтепродуктов из дренажной системы на территории, прилегающей к бывшему сажевому заводу в Дзержинском районе Ярославля поступила в Ярославскую межрайонную природоохранную прокуратуру 22 декабря, состоялся выезд на место с проведением проверки. В ходе нее были взяты пробы для лабораторных исследований.

Как сообщили 27 декабря в региональном правительстве, для исключения попадания загрязненных дренажных вод в реку Волгу канализационно-насосная станция была выведена из работы. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, администрации Дзержинского района и представители ДГХ мэрии Ярославля.

«После проведения обследования сотрудники «Ярославльводоканала» восстановили и запустили коллектор. В настоящее время загрязненные дренажные воды перекачиваются на очистные сооружения канализации предприятия», — пояснили в правительстве.

Ярославцев успокаивают — предпринятые меры гарантируют отсутствие дренажных вод в Волге.

Напомним историю вопроса: в 1933 году пущен в эксплуатацию Ярославский сажевый завод, входивший в состав первого отечественного Резинокомбината. Сырьем для производства сажи служило так называемое зеленое масло — смесь высокомолекулярных полициклических ароматических углеводородов, получаемых перегонкой продуктов пиролиза. Сырье в основном доставлялось нефтеналивными судами по Волге и сливалось на территории завода в открытые земляные котлованы, обмазанные глиной. Сейчас эти ямы засыпаны землей. Но за долгие годы грунт на территории насквозь пропитался «маслом».

Чтобы не допустить попадания «зеленого масла» в реку Волга, в 1976 году построили дренажную систему. Нижний слой дренажных стоков стекает в городские очистные сооружения, тем самым не давая системе переполниться и допустить протечку, а верхний — само «зеленое масло» — остается. С 2005 года работы по откачке дренажных вод осуществляет ОАО «Ярославльводоканал», а «зеленое масло» откачивалась и утилизировалась ОАО НИИ «Техуглерод» и ООО «Энергоресурсы».

Летом власти Ярославля уверяли, что ситуация с «зеленым маслом» находится под контролем: приняты меры по закрытию колодцев дренажной системы, ограничен доступ на территорию промплощадки бывшего сажевого завода.