Калуга, 28 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Число многодетных семей в Калужской области выросло в два раза, заявил губернатор региона Анатолий Артамонов на встрече с журналистами. По его словам, для стимулирования рождаемости в области принято решение об увеличении ежемесячных пособий на маленьких детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря.

Пресс-служба правительства Калужской области. Губернатор Анатолий Артамонов на встрече с журналистами

В частности, речь шла о выплате детских пособий на второго и последующего детей до достижения ими трёхлетнего возраста. Говоря об этом, Анатолий Артамонов сказал, что область и ранее принимала решения интересах стимулирования рождаемости и поддержки многодетных семей. В 2018 году начнутся выплаты пособия по рождению первенца и до достижении им возраста полутора лет. После рождения ребёнка выплачивается единократное пособие в 50 тыс. рублей.

Также Артамонов коснулся вопроса строительстве Дворца спорта на месте бывшего городского стадиона «Центральный» в Калуге. По словам губернатора, данный объект включен в федеральную инвестиционную адресную программу. На три года области было выделено порядка 3 млрд рублей. Остальные расходы покроют за счёт средств регионального бюджета. С мая 2017 года дворец был несколько раз выставлен на торги. Ранее на электронной площадке «Сбербанка» торги прошли неудачно, но в декабре 2017 года выиграла одна из строительных компаний и уже приступила к разборке здания стадиона. Если всё будет нормально, с компанией заключат договор.

Журналисты поинтересовались судьбой кампуса калужского филиала Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. За счёт средств областного бюджета была подготовлена проектно-сметная документация кампуса. Власти региона выделили земельный участок на Правом берегу Калуги. В 2017 году университет уже получил небольшие средства на поиски девелопера. 2018 год должен стать решающим для проекта, который в том числе поддержал председатель правительства России Дмитрий Медведев. По словам Артамонова, чётко обозначена этапность строительства кампуса на три последующих года.

Рассуждая о развитии туристической отрасли, губернатор заявил журналистам, что «у калужского региона есть все шансы стать одним из самых посещаемых в Центральном федеральном округе, да и в стране тоже». Так, количество туристов, которые приезжают в область, растёт из года в год благодаря появлению в регионе интересных туристических объектов. Кроме того, Калуга теперь включена в федеральную программу «Золотое кольцо России»: регион появился на страницах различных международных и федеральных справочников и путеводителей.

Впрочем, область должна делать все возможное, чтобы стать более привлекательной для посещения, отметил Артамонов. И здесь следует больше поддерживать частную инициативу. К примеру, только культурно-этнографический центр «Этномир» в Боровском районе посетило за год более 800 тыс. человек. Немало желающих побывать и в соседнем «Парке птиц». Безусловно немало паломников посещает православные монастыри, в том числе Оптину пустынь. Кстати, завершается строительство второй очереди музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского. Здесь сознается уникальный комплекс, будут объединены сам музей, инновационно-культурный центр, парк Циолковского. Среди посещаемых туристами городов Калужской области самыми популярными являются Таруса, Козельск, Боровск и Малоярославец, где немало исторических и памятных мест.

По словам главы калужского региона, в 2018 году, в аэропорту «Калуга» заработает в полную силу международный пункт пропуска. Это позволит открыть несколько международных направлений. Два из них Турция и Египет. Авиасообщение с Турцией должно начаться уже в конце апреля 2018 года с помощью одной турецкой авиакомпании. Также будут традиционно осуществляться поелеты в Санкт-Петербург, курортные города, к ним может прибавиться Казань. Обсуждается вопрос создания межрегиональной авиакомпании для Центрального федерального округа.

Между тем, параллельно с пресс-конференцией губернатора области Анатолия Артамонова для региональных СМИ, итоги 2017 года и прогнозы на 2018 год сделал на совещании в городской управе Калуги городской голова Константин Горобцов.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской управы Калуги, градоначальник назвал уходящий год «значимым по выполнению многих важных задач и появлению серьезных городских объектов».

«В 2017 году в Калуге построена дорога Правобережье-Шопино, школа в микрорайоне «Веснушки», детские сады в «Веснушках» и «Кошелеве», объездная дорога вокруг «Кошелева». Начались работы на площадке под Дворец спорта, заканчивается строительство Южного обхода и второй очереди Музея истории космонавтики. Все это развитие выведет город на новый уровень. Важные объекты появятся в Калуге и в ближайшие годы. Это строительство Северного обхода, кампуса филиала технического университета имени Баумана. Мы надеемся на выделение федеральных средств на строительство набережной реки Оки», — отметил Константин Горобцов.

Особо городской голова Калуги отметил 112 калужских дворов, отремонтированных в рамках программы «Формирование городской среды», которую инициировал президент РФ Владимир Путин. Также он упомянул превращенный в парк центральный калужский рынок.

«Программа рассчитана на пять лет. Значит, в её рамках мы сможем дойти практически до каждого городского двора и качественно благоустроить его, создать в Калуге новые популярные общественные пространства», — заявил Константин Горобцов.

На встрече с членами совета городских старейшин он отметил, что в ближайшие пять лет в Калуге построят пять школ:

«Строительство новых школ в Калуге является возможным благодаря вхождению города в соответствующую федеральную программу. В прошлом году уже была построена новая школа в микрорайоне «Кошелев», являющаяся на сегодняшний день самой крупной в области. В этом году завершается строительство школы в микрорайоне «Веснушки», и скоро инвестор начнет строительство школы на улице 65 лет Победы».

Также, по словам Горобцова, в ближайшие годы новая школа появится в микрорайоне Кубяка — к её строительству приступят в 2018 году, затем — в микрорайоне Тайфун и во Мстихине, где появится крупное учебное заведение на тысячу учеников.

Напомним, по данным Калугастата, на 1 декабря 2017 года в Калуге введено в эксплуатацию 286,6 тыс. кв. м жилья. Выполнение годового плана составило 100%.

По информации городского управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, прогнозируемый показатель ввода жилья на 2018 год в городе составляет 220 тыс. кв. м, в том числе 36 тыс. кв. м — индивидуальное жилое строительство.

Управлению также рекомендовано активизировать работу с застройщиками для заключения инвестиционных соглашений по развитию застроенных территорий. В настоящее время в городе реализован один из таких проектов, в стадии рассмотрения в управлении архитектуры находятся ещё пять.