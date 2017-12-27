Калуга, 27 декабря, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Сегодня, 27 декабря, на заседании Городской думы Калуги был рассмотрен проект Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года.

Пресс-служба Городской думы Калуги На заседании Городской думы Калуги был рассмотрен проект Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года

Как сообщил депутатам начальник управления экономики и имущественных отношений Алексей Дулишкович, в ходе работы над проектом поступило множество предложений от жителей города, которые были учтены в итоговом варианте стратегии.

Стратегия социально-экономического развития Калуги разработана в рамках стратегий развития Российской Федерации и Калужской области, отмечает пресс-служба Городской думы. Основными проблемами, сдерживающими развитие Калуги, были названы недостаточный уровень диверсификации экономики города, незначительная доля малых и средних предприятий в экономике города, слабое развитие туристической инфраструктуры, нехватка трудовых ресурсов, значительный износ инженерной инфраструктуры, проблемы ЖКХ и транспорта.

К конкурентными преимуществам Калуги были отнесены выгодное экономико-географическое положение города, близость к крупным рынкам сбыта, улучшение демографической ситуации, положительная динамика инвестиций в основной капитал и открытие новых предприятий, сокращение расходов на органы местного самоуправления.

При выборе основного направления развития города рассматривались три сценария: консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Предпочтение, также как и на региональном уровне было отдано инновационному сценарию, предусматривающему модернизацию предприятий, диверсификацию экономики города, создание условий для развития человеческого потенциала, рост инвестиционной привлекательности и развитие туристической инфраструктуры.

Данный сценарий базируется на совместной деятельности науки и производства на основе внедрения высоких технологий в промышленность, в том числе в малый бизнес и инфраструктуру города в долгосрочной перспективе. Сценарий предусматривает пространственную организацию и комплексное развитие территории города, формирование и успешное функционирование научно-производственных кластеров, высокую инновационную активность.

Реализацию стратегии планируется разделить на два этапа: подготовительный и этап инновационного развития. При этом основными задачами первого этапа будут: формирование благоприятного инвестиционного климата, завершение формирования автомобильного кластера, снижение энергозависимости и повышение технологичности производства, включая комплексную модернизацию основных фондов большинства предприятий, создание инновационного ядра в виде научно-исследовательских, образовательных центров и накопление «банка инноваций».

Основным содержанием второго, инновационного, этапа будет завершение перехода на кластерную модель производства и широкое внедрение инновационных разработок в производственную сферу, включая малый бизнес.

Приоритет получит метод комплексного развития территории, взаимоувязывающий в единую систему развитие производства, создание новых рабочих мест, развитие транспортной и социальной инфраструктуры, экологические проекты. При этом городские программы будут осуществляться с учетом аналогичных программ областного масштаба.

Депутат Денис Курганов поинтересовался, приведёт ли реализация стратегии к появлению в Калуге новых муниципальных брендов.

Как сообщил Алексей Дулишкович, в основе стратегии лежит диверсификация экономики города, создание новых производств и, соответственно, товаров, которые вполне могут стать конкурентноспособными в масштабе страны и превратиться в новые калужские бренды. 18 января 2018 года проект стратегии будет рассмотрен на общественных слушаниях, а после 25 января — направлен для утверждения в Городскую думу.