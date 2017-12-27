Ереван, 27 декабря, 2017, 14:08 — ИА Регнум. В Республиканской партии Армении есть один лидер — Серж Саргсян. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, отвечая на вопрос, что мешает действующему президенту Сержу Саргсяну заявить о том, что именно он будет кандидатом в премьер-министры в апреле будущего года.

president.am Серж Саргсян

«Наступит 2018 год, всё обсудим и скажем, сам Серж Саргсян в своем последнем интервью ответил на все вопросы. Скажу только одно: я не знаю ни одного государственного политического деятеля в Армении, кроме действующего президента, который мог бы эффективно работать по части противостояния встающим перед страной вызовами и дать им решения. Если кто-то считает, что незаменимых людей нет, то я с этим не согласен. Для любого из нас является большой честью быть членом партии, главнокомандующим которой является Серж Саргсян. В Республиканской партии Армении есть один лидер — и для Карена Карапетяна, и для Тарона Маркаряна, и для Вигена Саркисяна, и для меня», — заключил вице-спикер НС Армении.

В последнее время один за другим следуют заявления представителей РПА о том, что единственным и незаменимым кандидатом на пост премьера Армении после перехода на парламентскую форму правления является действующий президент Армении Серж Саргсян.

Сам Саргсян 15 декабря, отвечая на вопрос о том, продолжит ли он карьеру после апреля 2018 года, ответил: «Посмотрим».

Придет время, и мы очень спокойно объявим о своих решениях, заявил Саргсян в интервью телеканалу «Армения», отвечая на вопрос о контурах власти после апреля 2018 года.

«Контуры власти установлены Конституцией. Если имеем в виду конкретных должностных лиц, то, естественно, что я и мои коллеги находимся в постоянном поиске. Могу сказать одно: в установленные сроки будут заняты все посты. В этом можете не сомневаться. Что касается разговоров, что ту или иную должность займет то или иное лицо, наверное, хорошо, что обсуждают. Люди имеют право делать прогнозы, связывать те или иные ожидания. Но нигде ни одна власть заранее с подобными заявлениями не выступает. И это правильно», — сказал Серж Саргсян, добавив: «В случае государственных постов объявлять о назначениях заранее, полагаю, очень неправильный подход».

Коснувшись своего возможного решения и того, что премьер-министр Армении Карен Карапетян неоднократно заявлял о готовности и далее занимать пост главы кабмина, президент Саргсян сказал:

«Во-первых, должен сказать, что время действительно еще не пришло. Когда наступит время, я выступлю с соответствующим заявлением. Мое решение обусловлено разными факторами — от личного до других факторов. Мы (РПА — ИА REGNUM ), в конце концов, имеем право решать, с коалиционным партнером, кто и где может более эффективно работать. Что касается желания Карена Карапетяна, то это очень хорошее, здоровое, логичное желание. И я считаю, что Карен Карапетян, как премьер-министр, как человек, для нас приемлем и полезен. И лично для меня, и для партии. Не нужно здесь искать что-то. Придет время, и мы очень спокойно объявим о наших решениях».

Комментируя мнения, что выдвигаемые им долгосрочные программы подсказывают, что он не намерен завершать карьеру, Серж Саргсян сказал:

«Во всяком случае, правильный путь таков. Нужно до последнего момента добросовестно выполнять обязанности, добровольно взятые на себя. В конце концов, никто меня не обязывал участвовать в президентских выборах и становиться президентом РА. И если я добровольно принял на себя обязательства, то должен быть готов до последней секунды выполнять их. После этого уже посмотрим, что будет. В какой степени и в какой сфере могу быть полезен. Я это говорю искренне. Не жеманничаю, не притворяюсь. Как решим все вместе, так и будем двигаться вперед».

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров не сомневается, что в апреле 2018 г. премьер-министром станет именно Серж Саргсян. Комментируя в интервью одному из армянских изданий мнение о том, что Саргсян — единственный политический деятель, который сможет предотвратить возможные безвластие и хаос в апреле будущего года, Колеров сказал: «В апреле не будет никакой анархии или хаоса. По той простой причине, что не будет изменений во власти, она как была в руках Сержа Саргсяна, так и останется. Речь идет только об изменении протокольного статуса Саргсяна. Вот и все. Так что хаоса, нестабильности, перехода власти не будет».

Говоря о том, почему Саргсян ранее заявлял, что не будет претендовать на пост премьер-министра, Колеров подчеркнул, что два года назад Саргсян надеялся сохранить власть в своих руках по-другому — как лидер правящей партии.

«Но еще тогда были сомнения, что сохранение власти по схеме правящей партии не является совершенным и чрезвычайно ухабисто. Поэтому было принято решение пойти простым путем», — отметил Колеров.