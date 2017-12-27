Ярославль, 27 декабря, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Помещения ярославского яхт-клуба «Адмирал» затопило, и вода продолжает прибывать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил собственник яхт-клуба Сергей Мартьянов. С середины декабря ярославский яхт-клуб «Адмирал» начало подтапливать. По территории клуба уже невозможно пройти без резиновых сапог — кругом вода по колено. Еще немного, и стоящие на креплениях катера смогут уйти в «зимнее плавание».

Страница в Facebook Сергея Мартьянова Так сейчас выглядит территория яхт-клуба

Страница в Facebook Сергея Мартьянова Везде стоит вода

Страница в Facebook Сергея Мартьянова Постройки подтоплены

Страница в Facebook Сергея Мартьянова Вода стоит внутри помещений

«Рыбинское водохранилище сбрасывает воду, у нас сейчас в помещениях клуба вода поднялась на 30 сантиметров. Еще сантиметров десять и придется отключать электричество и связь. С кем я только не говорил, никакого толку. Мне сказали, что вода затапливает уже дома в Красном Профинтерне и Нижнем поселке, но все молчат», — сказал корреспонденту ИА REGNUM хозяин яхт-клуба «Адмирал» Сергей Мартьянов.

Пресс-секретарь каскада Верхневолжских ГЭС Наталья Иванова пояснила, что сбросы проходят в штатном режиме:

«Затопление проходит не по нашей вине. Мы еще ни разу не проводили внеплановый сброс. В Угличе был сброс воды, но в таких объемах, что Рыбинское водохранилище легко его приняло», — сказала она.

«Жалоб от ярославцев мы не получали. До критической отметки уровня воды еще 2 метра. Дело в том, что яхт-клуб стоит в зоне возможного затопления. Они знали, какой риск их ждет, когда строились. Сейчас в Ярославле очень высокие для декабря температуры и как следствие — таяние снегов, скорее всего, именно оно и вызвало затопление территории яхт-клуба», — сказала корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-служба МЧС Ярославской области Вера Павлова.

На Угличском гидроузле Каскада Верхневолжских ГЭС (филиал «РусГидро») 25 декабря завершился холостой сброс воды. В связи с понижением температуры воздуха приток к створу гидроузла снизился почти в два раза.