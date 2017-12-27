Жуков, Калужская область, 27 декабря, 2017, 14:12 — ИА Регнум. В Калужской области передали в суд дела двух врачей районной больницы и одного из руководителей областного медучреждения. Врачей обвиняют в умышленном убийстве новорожденного недоношенного младенца. Об этом 27 декабря сообщает региональное управление СК РФ.

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По версии следствия, 28 декабря 2015 года двое сотрудников районной больницы не предприняли необходимых мер для спасения жизни новорожденного и тем самым причинили ему смерть. Следователи также называют соучастником преступления одного из руководителей областной больницы, который, по имеющимся данным, консультировал врачей по телефону.

Как следует из сообщения, следствию удалось собрать достаточную базу для составления обвинительного заключения. Один из обвиняемых просил направить дело на рассмотрение судом присяжных.

Ранее в СМИ появилась информация, что 28 декабря 2015 года в больнице города Жуков Калужской области на свет появился младенец с критически низкой массой тела и без самостоятельной функции дыхания.

По имеющимся данным, врачам не удалось оказать экстренную медицинскую помощь из-за отсутствия в больнице необходимого оборудования и медикаментов.

Также сообщалось, что экс-заместитель главврача областной больницы, с которым врачи в ходе инцидента связались по телефону, рекомендовал записать ребенка мертворожденным, чтобы не допустить ухудшения статистики.