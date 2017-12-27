Калуга, 27 декабря, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Судебная коллегия по уголовным делам Калужского областного суда оставила без изменения приговор двоим гражданам Украины Назарию Балацко и Тараса Бойко, которые были осуждены за покушения на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Их приговорили к 17 и 9 годам лишения свободы соответственно, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

(сс) succo Суд

Установлено, что осужденные в 2015 году переехали из Украины в Калугу, где вместе снимали квартиру. Не имея легального источника дохода, они вступили в организованную преступную группировку, которая занималась сбытом наркотиков бесконтактным тайниковым способом.

Отмечается, что Балацко вовлекал в преступное сообщество новых лиц и хранил в съемной квартире наркотики. Бойко осуществлял непосредственно «закладки» наркотиков на территории города.

В ходе судебного заседания Бойко частично признал свою вину, Балацко же утверждал, что не имеет никакого отношения к совершению преступлений. Суд первой инстанции приговорил первого к девяти годам лишения свободы, второго — к 17 годам.

Осужденные посчитали приговор необоснованным, а наказание суровым и обжаловали его, однако судебная коллегия оставила приговор без изменения.

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