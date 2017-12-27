Калуга, 27 декабря, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Шесть уголовных дел по фактам незаконной рубки леса в Калужской области было возбуждено по результатам оперативно-профилактического мероприятия «Лес», сообщает 27 декабря пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Aleksey Igonin Вырубка леса

В ходе рейдов с 11 по 20 декабря сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других ведомств Калужской области осуществили 243 проверки организаций, предприятий и пилорам, занимающихся заготовкой и переработкой леса в регионе.

По данным МВД, на территории области функционируют 92 организации и предприятия, осуществляющих заготовку и обработку древесины, а также 37 строительных рынков. Из 1212 договоров аренды лесных участков, 90 были предоставлены для заготовки древесины.

«На долю арендаторов, а это более 70 средних и малых предприятий, приходится 80% общего объема заготавливаемой древесины», — говорится в сообщении.

Кроме нарушений по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», сотрудники правопорядка выявили 10 административных правонарушений по части 5 статьи 8.28.1 КоАп РФ «Нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней».

Сообщается также, что за 11 месяцев 2017 года в области было зарегистрировано 57 преступлений в сфере незаконных лесозаготовок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ущерб от незаконной вырубки в калужском национальном парке «Угра» составил 43 млн рублей.