Байконур, Казахстан, 27 декабря, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Потеряна связь с первым ангольским спутником, запущенным с Байконура, сообщает 27 декабря «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме.

Роскосмос Ангольский спутник

Сообщается, что разделение спутника с разгонным блоком прошло успешно, однако в дальнейшем связь с аппаратом была утрачена.

«После отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала», — цитирует слова источника агентство.

В настоящее время специалисты пытаются восстановить связь со спутником.

Напомним, в Роскосмосе сообщили, что в 2018 году Россия увеличит число гражданских космических пусков в полтора раза. Всего планируется осуществить 23 запуска.

Специалисты отмечают, что самым ожидаемым стартом 2018 года станет отправка на МКС Многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) с 8 тоннами научной аппаратуры. Старт планируется осуществить в четвёртом квартале.

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