Санкт-Петербург, 27 декабря, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы от «Единой России» Виталий Милонов пожаловался лидеру «Партии роста», претенденту на пост президента РФ Борису Титову на представителей его партии в Санкт-Петербурге. Милонов потребовал от Титова провести проверку петербургского отделения «ПР» и депутатов одноименной фракции на предмет соответствия их целям и принципам партии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Максим Резник и Оксана Дмитриева

«Несмотря на то, что идеологические основы вашей партии не близки лично мне, нельзя спокойно смотреть на то, что происходит сегодня в петербургском отделении вашей организации. Депутаты Законодательного собрания, избранные под флагами «Партии Роста», буквально переродились и изменили лозунгам и целям, с которыми они заручились поддержкой избирателей на выборах в 2016 году», — пишет Виталий Милонов, текст обращения которого предоставила ИА REGNUM пресс-служба парламентария.

Единоросс считает, что фракция «Партии роста» в петербургском парламенте «стала оплотом поддержки и сочувствия политическим проходимцам».

«На базе регионального отделения «Партии роста» сформирован центр, пользующийся организационными и репутационными ресурсами вашей партии для продвижения в Санкт-Петербурге политических наперсточников в лице Алексея Навального», — сообщил Виталий Милонов в письме Борису Титову.

Милонов утверждает, что депутаты фракции «ПР», являясь уже не только «уличными политиками», а занимая определенные посты в иерархии Законодательного собрания города, «используют свое положение для агитации в поддержку опасных и, порой, антиконституционных идей и лозунгов, с которыми выходит такой коварный шулер, как гражданин Навальный».

В этой связи Виталий Милонов требует провести в региональном отделении «Партии роста» серьезную проверку, которая «очистит организацию от враждебных и вредных элементов».

«Даже самым либеральным движениям необходимы «ежовые рукавицы» для очистки внутренней структуры от скрытых и переродившихся врагов, готовящихся нанести удар в спину нашего общества и нашего государства», — уверен думский депутат-единоросс.

Руководитель фракции «Партии роста» в городском Заксобрании Оксана Дмитриева в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заметила, что ей сложно понять, что именно Милонов имел в виду, но она считает такое письмо лишь доказательством хорошей работы ее коллег.

Кроме того, она связывает негодование Милонова с организацией «Комитета в защиту Петербурга», который выступает, в частности, против передачи Исаакиевского собора РПЦ, против объединения Российской национальной библиотеки и РГБ, против закрытия Пулковской обсерватории.

«Публичный донос — это прекрасно, конечно. Думаю, что это высокая оценка наших организационных и идеологических усилий в консолидации разных сил в «Комитете защиты Петербурга». Там и сторонники Навального, и «Коммунисты России», и «яблочники», и «эсеры», и видные деятели науки и культуры», — сказала Оксана Дмитриева.

Она отметила, что большая часть заседаний комитета проходила в офисе «Партии роста», так что, вероятно, Милонову показалось, что партия сыграла в этом процессе ключевую роль.

«Это, конечно, феномен, но я вижу его как высокую оценку нашей деятельности по объединению всех обеспокоенных судьбой города. Мы от этого отказываться не будем», — добавила Дмитриева.

Ее коллега по партии и Заксобранию, депутат городского парламента Максим Резник ограничился краткими пожеланиями Виталию Милонову в связи с новогодними праздниками.

«В новом году хочется пожелать Виталию Валентиновичу здоровья, в том числе и психического. И гармонии. А его письмо для меня лишь доказательство того, что я всё делаю правильно. Больше комментариев нет», — сказал Резник.