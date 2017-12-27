Ярославль, 27 декабря, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов проведет пресс-конференцию, посвященную итогам 2017 года. Об этом на последнем заседании правительства Ярославской области рассказал председатель правительства региона Дмитрий Степаненко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее в правительстве региона ИА REGNUM сообщили, что итоговая пресс-конференция Дмитрия Миронова «не планируется». ИА REGNUM тогда отметило, что глава региона не провел ни одной пресс-конференции, в отличие от своих предшественников, за почти полтора года работы.

Дмитрий Степаненко сказал, что пресс-конференция губернатора состоится в январе 2018 года, когда будут подведены все итоги.

«Работа была проведена более чем достойная», — сказал Дмитрий Степаненко.

Аналогичная ситуация возникла в мае этого года. Ежегодно губернатор Ярославской области отчитывался перед областной думой до 1 мая. Дмитрий Миронов к этой дате отчет в заксобрании не представил. Однако после публикации ИА REGNUM отчет состоялся.

Итоги года будут подведены и на одном из ближайших заседаний правительства области. Дмитрий Степаненко призвал своих заместителей дать расширенные интервью СМИ, «чтобы люди понимали, чем занимается правительство области».

Такую открытость руководства Ярославской области можно только приветствовать.