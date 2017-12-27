Санкт-Петербург, 27 декабря, 2017, 12:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с 1 января 2018 года произойдет изменение цен на проездные билеты двух видов. Абсолютное большинство других тарифов никак не изменится по сравнению с 2017 годом, как и обещали ранее в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Троллейбус в Петербурге

В соответствии с распоряжением городского комитета по тарифам, единый именной льготный билет вместо нынешних 545 рублей с 1 января будет стоить 576 рублей.

Единый билет на 90 минут будет стоить в новом году 65 рублей, вместо действующего на сегодня тарифа в 70 рублей. Этот билет действителен в трамвае, троллейбусе, автобусе и метро.

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Тарифы на разовые поездки в метро и наземном транспорте в январе 2018 года не изменятся. Проход в метро по жетону будет стоить 45 рублей, билет на трамвай, троллейбус или автобус — 40 рублей. Также без изменений останется стоимость всех проездных билетов, за исключением двух указанных выше.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2017 года тарифы на общественный транспорт в Петербурге выросли в среднем на 30%. Это стало самым крупным повышением тарифов на транспорт за последние несколько лет.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко решил сохранить в 2018 году уровень тарифов, действующих в 2017 году. Исходя из этого, рассчитан объем бюджетной субсидии пассажирским перевозчикам.