Ярославль, 27 декабря, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Региональная антимонопольная служба проводит расследование в отношении возможного сговора между мэрией Ярославля, заведующими детскими садами города и ООО «Комбинат социального питания» при заключение договоров на поставки детского питания в дошкольные учреждения города.

Мэрия Ярославля

Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

Как уже сообщало наше информагентство, сотрудники антимонопольной службы проанализировали электронную переписку и протоколы совещаний с участием департамента образования и руководителей дошкольных учреждений. Оказалось, что чиновники от образования давали указания на заключение договоров с конкретным хозяйствующим субъектом.

«Департамент образования нарушил пункт 5 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции — это установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары. Эта статья не предусматривает штрафов. Мы выдали предупреждение, и если оно не будет исполнено, то мы их оштрафуем. А по статье 16 закона, которая предусматривает сговор, расследование продлено до конца февраля 2018 года. По ней предусмотрены такие меры, как штраф и увольнение», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Елена Щеглова.

В мэрии пока не торопятся делать выводы.

«Нам выдано предписание провести конкурсные процедуры до 29 декабря и мы это выполним. Что касается сговора и предписаний, которые мэрия якобы давала детским садам, то пока ничего не доказано. Кто давал указание? Дворник? По моим данным, заведующие детских садов самостоятельно принимали решение заключить договора с ООО «Комбинат социального питания». Поэтому мы с нетерпением ждем результатов проверки УФАС и по ее результатам будем принимать меры», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Иван Лилеев.

На сегодняшний день 103 из 157 детских садов перешли на обслуживание в ООО «Комбинат социального питания». Ни детскими садами, ни уполномоченным органом не проводились торги на право оказания услуг горячего питания.