Киев, 27 декабря, 2017, 12:22 — ИА Регнум. На Украине обеспечивать общественный порядок во время новогодних и рождественских праздников будут около 10 тысяч правоохранителей. В настоящее время из-за сложной оперативной обстановки для обеспечения безопасности граждан задействовано 9 тыс. силовиков. Об этом 26 декабря заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Грязь». реж Джон С. Бейрд. 2013. Великобритания, Германия, Швеция, Бельгия, США Полицейский за чертой

«Оперативная ситуация в стране остается сложной. Поэтому подчеркиваю необходимость ответственного отношения к выполнению задач, четких и профессиональных действий. К работе уже привлечено более 8000 полицейских и 1000 военнослужащих Национальной гвардии. В случае осложнения оперативной обстановки на базе НГУ созданы военные оперативные резервы численностью более 4000 военных», — пояснил Яровой.

При этом Нацгвардия информирует об испытании нового специализированного бронированного автомобиля «Дозор-Новатор», который получат подразделения спецназначения.

В свою очередь, 26 декабря на итоговой пресс-конференции глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что с начала 2017 года в стране во время охраны порядка на массовых акциях пострадало около 1,4 тыс. силовиков. При этом он напомнил, что штат Нацполиции насчитывает всего 140 тыс. сотрудников

По его словам, в 2017 году на Украине более 700 массовых мероприятий проходили со столкновениями, во время которых пострадали как участники акций, так и полицейские.

«Во время нескольких последних таких мероприятий были травмированы 62 сотрудника полиции и восемь протестующих. Всего с начала года при обеспечении публичного порядка травмированы 1443 сотрудника полиции и Нацгвардии», — рассказал Князев.

Он напомнил, что в стране впервые заработали подразделения тактической полиции и полиции коммуникации, которые, по мнению чиновника, показали свою эффективность. В обязанности офицеров этих подразделений входит посещение массовых мероприятий и ведение работы с активными участниками и организаторами акций.

Также глава НПУ отметил, что по сравнению с предыдущим годом количество раскрытых правоохранителями преступлений возросло на 40 тыс.

«2016 год мы закончили с цифрой 562.372 правонарушения, которые расследовались. Тем временем за 11 месяцев 2017 зарегистрировано почти 500.490 правонарушений. То есть мы констатируем, что 2017 количественный уровень преступности не очень изменится в нашем государстве, что мы и прогнозировали в начале года. Мы вообще думали, что уровень преступности увеличится», — признался Князев.

Между тем директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в эфире радиостанции «Голос Столицы» заявил, что проблема Нацполиции кроется не в количестве раскрытых преступлений.

«Инсайдерская информация из правоохранительных ведомств говорит о том, что очень много полицейских и даже подразделений занимаются тем, чем не должны заниматься. Например, участвуют в преступлениях разного характера… в различных преступных группировках, и преступные цепочки, они превратились чуть ли не в систему. Раньше, скажем, в системе правоохранительных органов было 30% таких случаев, а теперь говорят, что до 60%, то есть две трети полицейских занимаются незаконной деятельностью», — подчеркнул Рудяков.

До этого юрист, эксперт группы «Полиция под контролем» Евгений Крапивин заявлял, что уровень преступности на Украине и дальше растет.

«Хотя сейчас полиция неохотно это отображает и рассказывает, что рост преступности остановился в 2017 году, это не так. Тут просто простые манипуляции с нерегистрацией невыгодных дел. То есть регистрируют не все, но его там намного больше. То есть в любом случае растет. Полиция любит отчитываться именно по раскрываемости. То есть насколько эффективно они реагируют на эти преступления, насколько они быстро, своевременно и полно их раскрывают. Тут другая проблема, потому что раньше и до сих пор существует система гонки за показателями, когда просто они постоянно наращиваются, и мы всем рассказываем, что мы постоянно лучше, лучше и лучше раскрываем», — отмечал специалист.

Как сообщалось, в декабре в Киеве у здания Октябрьского дворца во время столкновений между сторонниками экс-президента Грузии и лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили и силовиками пострадали свыше трех десятков полицейских и нацгвардейцев.

ИА REGNUM напоминает, в Киеве по случаю новогодних праздников запланированы концерты и массовые гулянья. На Михайловской площади уже установлена главная елка страны. Также в Киеве одновременно будут работать несколько ярмарочных городков, ярмарок, выставок, фотозон и других новогодних локаций.