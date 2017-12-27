Анкара, 27 декабря, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Новая группа турецких военнослужащих прибыла на военную базу страны в Катаре в рамках совместного договора о безопасности между Анкарой и Дохой, заявили 26 декабря в министерстве обороны Катара, сообщает катарская Al Jazeera.

Турецкие солдаты

По данным ведомства, военнослужащие вместе с уже развернутыми на базе «Тарик ибн Зияд» в катарской столице проведут совместные учения с армией Катара для повышения совместного военного потенциала.

Напомним, первое развертывание войск Турции в Катаре было осуществлено в 2015 году. На базе страны может быть размещено до 5 тыс. военнослужащих. Анкара также планирует постепенно увеличить численность своих сил до 3 тыс. человек.