Ярославль, 27 декабря, 2017, 11:33 — ИА Регнум. В Ярославле владелец пони заплатит 35 тысяч рублей за нападение животного на человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

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Летом этого года 58-летняя ярославна убирала с родственниками сено на своем приусадебном участке в частном секторе в Заволжском районе Ярославля. Внезапно женщина увидела, что к ней приближается пони. Лошадь налетела на нее и ударила головой. В итоге женщина упала и потеряла сознание. В результате у потерпевшей диагностирована закрытая черепно-мозговая травма с ушибом головного мозга.

Как выяснилось, пони принадлежит жительнице Рыбинска, которая приехала с животным погулять на территории конной школы, расположенной недалеко от дома пострадавшей. Она оставила животное без присмотра и не заметила, как оно покинуло территорию.

Пострадавшая подала иск в Заволжский суд, который своим решением взыскал с хозяйки пони 35 тысяч рублей в качестве возмещение морального и материального вреда.