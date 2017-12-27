Санкт-Петербург, 27 декабря, 2017, 11:17 — ИА Регнум. В Петербурге составлен перечень из 262 объектов культурного наследия — многоквартирных жилых домов — лицевые фасады которых находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Эти дома, охраняемые на федеральном уровне, отреставрируют за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Об этом 27 декабря сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Дарья Драй ИА REGNUM Река Мойка в Санкт-Петербурге

Правовым основанием для участия государства в реставрации этих жилых домов является, в частности, закон «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге», согласно которому город имеет право за счет средств бюджета принимать участие в финансировании мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности.

Ремонт исторических зданий будет выполнен в рамках подпрограммы «Наследие» Государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге».

«В период с 2018 по 2024 гг. сумма расходов составит 17,387 млрд руб., в том числе на разработку проектной документации 840,871 млн руб.», — уточнили в аппарате вице-губернатора.

Городской комитет по охране памятников (КГИОП) будет формировать ежегодный план мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, являющихся многоквартирными домами.