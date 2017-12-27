Москва, 27 декабря, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сотрудникам и ветеранам Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС). Путин поздравил их с Днём спасателя, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM МЧС. Парад победы. 2015

«Подразделения МЧС — всегда на передовой борьбы с природными и техногенными катастрофами. Российская служба спасения стала для миллионов людей символом надежды и эффективной помощи в самых сложных обстоятельствах», — говорится в поздравительной телеграмме.

Сотрудники МЧС первыми оказывают поддержку тем, кто попал в беду. Каждая нештатная ситуация требует от вас предельной собранности, выдержки, умения быстро принимать единственно верное решение, подчеркнул Путин.

Президент особенно отметил профессиональные качества и компетентность сотрудников МЧС в 2017 году — при ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении крупных пожаров, проведении международных гуманитарных операций, в том числе в Сирии.

«Убеждён, что сотрудники МЧС, а и впредь будут беречь сложившиеся традиции, мужественно и добросовестно выполнять свой долг, служить России», — выразил уверенность глава государства и пожелал сотрудникам и ветеранам МЧС здоровья и всего наилучшего.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, День спасателя Российской Федерации отмечается ежегодно 27 декабря. Он установлен указом президента России от 26 декабря 1995 года.

Справка ИА REGNUM :

МЧС осуществляет меры по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий. На территории России существуют более 400 спасательных служб и формирований (без учёта пожарных подразделений железнодорожного транспорта), около 30 из них входит непосредственно в МЧС России.

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