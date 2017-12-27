Кемерово, 27 декабря, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Кузбасс своих в беде не бросает. В этом убедились трое горняков шахты «Есаульская», оказавшиеся заблокированными вследствие обрушения горной породы. Подробности спасательной операции, которую в регионе называют не иначе как «новогоднее чудо», приводит kuzbass85.ru.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Спасатели ГУ МЧС РФ по Кемеровской области

Обвал в тупиковой части вентиляционного штрека произошёл вечером 20 декабря. Про те полтора драматических и героических дня, про то, как горноспасатели МЧС и товарищи с «Есаульской» пробивались к ребятам, газета «Кузбасс» пишет:

«Заблокированные завалом слышат, как пробиваются к ним. Но понимают, что может произойти всякое… Ведь неясно, отчего вообще случился обвал. И вдруг — звонок. В телефонной трубке, висящей на подземной стене, — голос губернатора. «Как обстановка? — спрашивает Тулеев. — Воздух? Нормальный воздух?».

«Звеньевой», 29-летний Лёша тоже краток. Вдруг связь порвется… Они отрезаны от мира, над ними — земная толща под 90 метров. И им достался фрагмент «тоннеля» длиной под сто метров. И воздуха в «помещении» пока много».

Потом на встрече с горняками, вспоминая свой телефонный звонок в шахту, Тулеев признался, что именно тот разговор снял градус волнения у всех, кто был на поверхности, переживал, готовил план спасательной операции.

«Ребята не поддались панике, чётко, спокойно и профессионально доложили обстановку, тем самым дали и нам возможность сосредоточиться и выбрать наиболее удачный вариант спасательной операции», — отметил губернатор.

Алексею Ильиных, Эдуарду Булычеву и Владиславу Халиулину он вручил медали «За честь и мужество». Также областных наград удостоились горноспасатели, проходчики, машинисты горных выемочных машин, горнорабочие очистного забоя.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Спасатели ГУ МЧС РФ по Кемеровской области

Как уже сообщало ИА REGNUM, в спасательной операции, которая за 34 часа не прекращалась ни на минуту, участвовали более 100 человек. Для эвакуации шахтёров горноспасатели и работники предприятия вручную, с помощью отбойных молотков, проложили поисково-спасательную выработку до места нахождения горняков. Её длина составила около 13−14 метров.