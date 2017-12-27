«Спасибо за мужество!»: спасение шахтёров в Кузбассе назвали чудом
Кемерово, 27 декабря, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Кузбасс своих в беде не бросает. В этом убедились трое горняков шахты «Есаульская», оказавшиеся заблокированными вследствие обрушения горной породы. Подробности спасательной операции, которую в регионе называют не иначе как «новогоднее чудо», приводит kuzbass85.ru.
Обвал в тупиковой части вентиляционного штрека произошёл вечером 20 декабря. Про те полтора драматических и героических дня, про то, как горноспасатели МЧС и товарищи с «Есаульской» пробивались к ребятам, газета «Кузбасс» пишет:
«Заблокированные завалом слышат, как пробиваются к ним. Но понимают, что может произойти всякое… Ведь неясно, отчего вообще случился обвал. И вдруг — звонок. В телефонной трубке, висящей на подземной стене, — голос губернатора. «Как обстановка? — спрашивает Тулеев. — Воздух? Нормальный воздух?».
«Звеньевой», 29-летний Лёша тоже краток. Вдруг связь порвется… Они отрезаны от мира, над ними — земная толща под 90 метров. И им достался фрагмент «тоннеля» длиной под сто метров. И воздуха в «помещении» пока много».
Потом на встрече с горняками, вспоминая свой телефонный звонок в шахту, Тулеев признался, что именно тот разговор снял градус волнения у всех, кто был на поверхности, переживал, готовил план спасательной операции.
«Ребята не поддались панике, чётко, спокойно и профессионально доложили обстановку, тем самым дали и нам возможность сосредоточиться и выбрать наиболее удачный вариант спасательной операции», — отметил губернатор.
Алексею Ильиных, Эдуарду Булычеву и Владиславу Халиулину он вручил медали «За честь и мужество». Также областных наград удостоились горноспасатели, проходчики, машинисты горных выемочных машин, горнорабочие очистного забоя.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в спасательной операции, которая за 34 часа не прекращалась ни на минуту, участвовали более 100 человек. Для эвакуации шахтёров горноспасатели и работники предприятия вручную, с помощью отбойных молотков, проложили поисково-спасательную выработку до места нахождения горняков. Её длина составила около 13−14 метров.