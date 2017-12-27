Луганск, 27 декабря, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Жертвами взрыва гранаты в квартире жилого дома в Луганске стал мужчина и две девушки, передает 27 декабря Луганский информационный центр со ссылкой на начальника дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС ЛНР майора службы гражданской защиты Константина Дахненко.

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«В результате взрыва ручной гранаты в квартире жилого дома получил травмы, несовместимые с жизнью, мужчина 1994 года рождения, и получили осколочные ранения две женщины 1997 года рождения», — сообщил Дахненко.

По его словам, девушки были доставлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в Луганске от взрыва ручной гранаты женщина погибла, и тяжелые ранения получил мужчина. Взрыв также произошел в квартире одного из домов в квартале Героев Сталинграда.

Напомним, боестолкновения на границе Луганской народной республики начались в 2014 году после того, как города Донбасса восстали против проводимой Киевом преступной политики — карательных операций и геноцида в Донбассе.

Несмотря на ежедневные атаки киевских силовиков на линии разграничения, в ЛНР продолжают удерживать оборону, однако наличие вооружений приводит к гибели мирных жителей на территории Луганска.