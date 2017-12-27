Санкт-Петербург, 27 декабря, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Автобус столкнулся с маршруткой, после чего вылетел на тротуар в Кировском районе Санкт-Петербурга утром 27 декабря. На месте находятся сотрудники оперативных служб, наличие пострадавших уточняется.

Https://vk.com/spb_today Авария с автобусом в Петербурге (скриншот группы «ДТП и ЧП")

О серьезном ДТП, произошедшем около 9:30, первыми сообщили в соцсети очевидцы случившегося. По их данным, на перекрестке проспекта Стачек и улицы Зенитчиков автобус после столкновения с маршруткой выехал на тротуар, а маршрутка оказалась на встречной полосе, где врезалась в автомобиль VW Polo и сломала светофор.

На месте ДТП находятся спасатели МЧС и сотрудники нескольких бригад скорой помощи. Очевидцы предполагают, что причиной аварии могли стать действия водителя маршрутки, совершавшего разворот в неразрешенном правилами месте.

Как официально сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в 09:45 на проспекте Стачек у дома 80 произошло столкновение автобуса «ЛиАЗ» маршрута №2А без пассажиров, маршрутного такси Iveco, также без пассажиров, маршрута К-424, а также легкового автомобиля Volkswagen.

«Прибывшие пожарные подразделения привлекались для оказания технической помощи и сбора информации. Сведения о пострадавших уточняются», — отметили в ГУ МЧС.

Как добавили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, обстоятельства аварии сейчас выясняются.

Напомним, днём 25 декабря на Кутузовском проспекте в Москве автобус съехал в подземный пешеходный переход станции метро «Славянский бульвар». В результате ДТП погибли четыре человека, ещё девять человек пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».