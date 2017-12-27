Москва, 27 декабря, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Не успели цены на нефть отыграть перебои в поставках через североморский трубопровод Forties, на котором уже завершаются восстановительные работы, как в сырьевом сегменте подоспел новый драйвер роста аналогичного характера, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Asrenaft.com Нефть

В частности, на северо-востоке Ливии был подорван магистральный нефтепровод, через который перекачивается порядка 250 тыс. баррелей нефти в сутки. В связи с происшествием поставки сократились, по разным оценкам, на 70−90 тыс. баррелей в сутки. В ответ участники рынка отправили Brent к новым максимумам середины 2015 года за пределами отметки $66.

«Новый катализатор роста цен пришелся как раз вовремя — позитив от перебоев поставок через Forties уже почти сошел на нет, и котировки начали утрачивать бычий импульс, снова переключаясь на опасения наращивания добычи на сланцевых месторождениях США», — отметил эксперт.

Пока рано оценивать масштабы сокращения поставок из-за взрыва в Ливии, но в краткосрочной перспективе этого достаточно, чтобы удержать котировки на максимумах.

«С другой стороны, предстоящие американские данные могут стать отличным поводом для фиксации прибыли, если отразят рост запасов сырой нефти и бензина, а также увеличение объемов добычи», — считает Мащенко.

Brent отметилась на максимумах в районе $66,50. Теперь ближайшая значимая поддержка проходит в районе $66.

«Если в ближайшее время актив сможет удержаться над этой психологической отметкой, не исключены попытки тестирования пиковых уровней, в том случае если статистика из США принесет быкам новый повод для покупок», — полагает эксперт.

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