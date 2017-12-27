Ярославль, 27 декабря, 2017, 10:05 — ИА Регнум. 26 декабря на судостроительном заводе «Верфь братьев Нобель» в Рыбинске состоялась торжественная закладка сухогрузного судна уникального проекта RSD 79, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://www.nobel-shipyard.ru «Верфь братьев Нобель» в Рыбинске

В рамках совместного проекта с «Концерном «Калашников» и Рыбинским судостроительным заводом «Вымпел» «Верфь братьев Нобель» изготовит 8 таких судов. Проект будет реализован при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.

По своим характеристикам новый сухогруз, заложенный на рыбинской Верфи, не имеет аналогов в мире. При сохранении стандартных габаритов проектировщики значительно увеличили грузоподъемность судна, повысили экономичность его использования и обслуживания. Сухогруз предназначен для перевозок зерна в Волго-Каспийском, Азово-Черноморском и Средиземноморском бассейнах.

Первое судно из запланированной серии должно быть спущено на воду к 2020 году.

«Мы откроем грузовое движение по Черному и Каспийскому морям и и будем перевозить то, что не может перевезти железнодорожный и автотранспорт. Развитие сотрудничества между «Верфью» и «Вымпелом» позволит нам реализовывать серьезные проекты», — сказал генеральный директор АО «Судостроительный завод «Вымпел» Олег Белков.

Новый проект является знаковым для «Верфи братьев Нобель». В этом году предприятие успешно преодолело кризисный период, вызванный отсутствием заказов на протяжении последних лет.

«Сотрудничество с Концерном «Калашников» и «Вымпелом» это гарантированный объем заказов на десятилетие вперед. А значит, «Верфь» будет стабильно работать на перспективу и развиваться», — говорит заместитель председателя регионального правительства Максим Авдеев.

По поручению ярославского губернатора инвестблок правительства принял меры к выводу предприятия из тяжелой ситуации. В результате в октябре заключена предварительная сделка по вхождению «Верфи» в структуру концерна «Калашников». В рамках этого партнёрства рыбинская судоверфь станет площадкой для динамичного развития гражданского судостроения.