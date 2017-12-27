Москва, 27 декабря, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Рубль заметно ускорил рост 26 декабря, обновив двухмесячные максимумы в паре с долларом при поддержке ряда факторов, включая новый виток роста цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорек Игорь Ковалев.

ИА REGNUM Рубль

Американская валюта в моменте касалась отметки 57,54 руб. По итогам сессии евро и доллар просели более чем на 0,5%.

«Под конец года российская валюта не намерена сдавать позиции. Завершение налогового периода вкупе с высокими ценами на нефть предотвращают негативный сценарий», — полагает эксперт.

При этом рубль успешно проигнорировал заявления главы Минфина Антона Силуанова, который сообщил, что в 2018 году объем покупок валюты министерством на внутреннем рынке составил 2 трлн рублей при среднегодовой цене нефти 54−55 долларов за баррель, что более чем в два раза больше, чем в этом году.

«Вкупе с намеками Банка России на дальнейшее снижение ставки эти сигналы являются негативными для валюты в более долгосрочной перспективе. Однако на данном этапе спекулятивный интерес игроков перевешивает», — отметил Ковалев.

Накануне цены на нефть получили новый толчок к росту, прорвавшись к новым 2,5-летним максимумам над уровнем $66 на новостях о том, что на северо-востоке Ливии подорван магистральный нефтепровод. Это привело к сокращению добычи на порядка 100 тыс. баррелей нефти в сутки против традиционных 250 тыс.

«В ближайшие дни этот фактор может поддержать Brent на высоких уровнях, что послужит опорой для рубля.

Однако важно помнить, что по мере приближения окончания года часть игроков может зафиксировать прибыль по российской валюте из-за угрозы расширения санкций в январе», — считает эксперт.

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