В Ярославле начинается снос гостиницы «Чайка»
Ярославль, 27 декабря, 2017, 09:55 — ИА Регнум. 27 декабря в Ярославле снесут главный городской недострой — гостиницу «Чайка», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Новый год областной центр встретит уже без этого объекта. Напомним, строительство гостиницы было заморожено 36 лет назад. Строить ее начали в семидесятых годах прошлого века и хотели успеть к Олимпиаде-80. По планам в ней должно было быть 14 этажей. Вместимость — полтысячи постояльцев. Но вовремя закончить объект не смогли, и в 1981 году строительство остановили. Затем долгострой перешел в частную собственность. В 2017 году, по данным мэрии, договор аренды с частником истек и на этом месте решено было построить ИТ-парк.
Инвестором выступает компания «Тензор», которая построит на месте гостиницы современный ИT-центр, где будет работать до 3 тысяч специалистов.
В правительстве Ярославской области сообщали о том, что аварийное здание будет снесено до конца года. Сегодня, 27 декабря, работы по сносу начнутся, проводиться они будут силами инвестора — компании «Тензор». Подготовка к этому событию проведена, демонтаж внутренних конструкций уже идет.
Сам снос запланирован на 15 часов дня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.