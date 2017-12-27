Ярославль, 27 декабря, 2017, 09:55 — ИА Регнум. 27 декабря в Ярославле снесут главный городской недострой — гостиницу «Чайка», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новый год Ярославль встретит без гостиницы «Чайка»

Новый год областной центр встретит уже без этого объекта. Напомним, строительство гостиницы было заморожено 36 лет назад. Строить ее начали в семидесятых годах прошлого века и хотели успеть к Олимпиаде-80. По планам в ней должно было быть 14 этажей. Вместимость — полтысячи постояльцев. Но вовремя закончить объект не смогли, и в 1981 году строительство остановили. Затем долгострой перешел в частную собственность. В 2017 году, по данным мэрии, договор аренды с частником истек и на этом месте решено было построить ИТ-парк.

Инвестором выступает компания «Тензор», которая построит на месте гостиницы современный ИT-центр, где будет работать до 3 тысяч специалистов.

В правительстве Ярославской области сообщали о том, что аварийное здание будет снесено до конца года. Сегодня, 27 декабря, работы по сносу начнутся, проводиться они будут силами инвестора — компании «Тензор». Подготовка к этому событию проведена, демонтаж внутренних конструкций уже идет.

Сам снос запланирован на 15 часов дня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.