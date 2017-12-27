Можайск, Московская область, 27 декабря, 2017, 09:46 — ИА Регнум. В Можайском районе Подмосковья автомобиль сбил сотрудника дорожно-постовой службы (ДПС). Полицейский получил травмы, сообщает 27 декабря пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

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Авария произошла вечером 26 декабря на 148-м км Минского шоссе. Водитель остался на месте происшествия.

Полицейский находится в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского. Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и сложный перелом ноги, передает РЕН ТВ.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября инцидент, в котором также пострадал сотрудник ДПС, произошел в Уфе. Инспектор остановил автомобиль, за рулем которого находилась нетрезвая женщина. Та позвонила своему знакомому — оперуполномоченному ОРЧ СБ МВД по Башкирии.

Полицейский приехал на место, потребовал от инспектора отпустить женщину и не регистрировать правонарушение. В ответ на отказ инспектора сделать это, знакомый женщины-водителя избил его. В отношении оперуполномоченного возбуждено уголовное дело.

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