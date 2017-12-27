В Генштабе ВСУ назвали число безвозвратных потерь за год
Киев, 27 декабря, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Украинская армия в 2017 году лишилась 191 солдата, заявили в Генштабе ВСУ, сообщает 27 декабря «112 Украина».
Согласно сообщению, по состоянию на 18 декабря, 191 военнослужащий украинской армии числится безвозвратно потерянным. Безвозвратными потерями считаются не только убитые, но и пленные и без вести пропавшие.
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Отмечается, что за год также были ранены, травмированы или просто заболели 1,265 тыс. украинских солдат. В Генштабе ВСУ добавили, что на контрактную службу в украинскую армию за 2017 год были записаны 35,22 тыс. человек.
Напомним, по данным главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко, Украина потеряла с 2014 года 2,197 тыс. солдат убитыми и около 8 тыс. — раненными. А по словам советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка, за время гражданской войны в Донбассе погибли более 10 тыс. граждан Украины, в том числе около 3 тыс. сотрудников Национальной гвардии Украины.
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