Киев, 27 декабря, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Украинская армия в 2017 году лишилась 191 солдата, заявили в Генштабе ВСУ, сообщает 27 декабря «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

Согласно сообщению, по состоянию на 18 декабря, 191 военнослужащий украинской армии числится безвозвратно потерянным. Безвозвратными потерями считаются не только убитые, но и пленные и без вести пропавшие.

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Отмечается, что за год также были ранены, травмированы или просто заболели 1,265 тыс. украинских солдат. В Генштабе ВСУ добавили, что на контрактную службу в украинскую армию за 2017 год были записаны 35,22 тыс. человек.

Напомним, по данным главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко, Украина потеряла с 2014 года 2,197 тыс. солдат убитыми и около 8 тыс. — раненными. А по словам советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка, за время гражданской войны в Донбассе погибли более 10 тыс. граждан Украины, в том числе около 3 тыс. сотрудников Национальной гвардии Украины.

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