Киев, 27 декабря, 2017, 09:28 — ИА Регнум. Обмен пленными в формате «всех на всех» состоится 27 декабря между Киевом и республиками Донбасса. В Донецкую и Луганскую народные республики, в соответствии с договорённостями, вернутся 306 участников конфликта, на Украину — 74 человека.

Уинслоу Хомер. Пленные с фронта. 1866

Напомним, 15 ноября во время визита президента РФ Владимира Путина в Новоиерусалимский монастырь к нему обратился представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук. Он попросил российского лидера поддержать инициативу сторон по обмену пленными.

В тот же день состоялся телефонный разговор Путина с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Главы республик поддержали предложение.

Стороны вооруженного конфликта договорились о том, что обмен состоится в формате «всех на всех» 29 ноября 2017 на переговорах контактной группы в Минске, однако дата не была назначена. Напомним, что с момента последнего обмена прошло более года.

25 декабря вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила о готовности Киева к проведению обмена. По завершении технической работы решено, что 306 пленных, содержащихся на украинской территории, будут обменяны на 74 украинцев, захваченных в Донбассе. Предстоящий обмен станет крупнейшим с начала конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что обмен состоится 27 декабря и начнется около 13 часов по местному времени. Украинских пленных, готовящихся к обмену, Захарченко помиловал соответствующим указом.

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