Названы самые кассовые актеры 2017 года
Вашингтон, 27 декабря, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Общественности представили рейтинг самых кассовых актеров 2017 года. Список опубликован Forbes 27 декабря. Рейтинг основан на данных портала Box Office Mojo, который занимается отслеживанием сборов от кинопроката.
Лидирующие позиции в списке заняли американские актеры Вин Дизель (1 место и $1,6 млрд общих сборов) и Дуэйн Джонсон (2 место и $1,5 млрд общих сборов), оба сыграли во франшизе «Форсаж 8». Третье место досталось израильской актрисе Галь Гадот ($1,4 млрд сборов), снявшейся в «Чудо-женщине» и «Лиге справедливости».
В пятерку также вошли актеры Эмма Уотсон и Джонни Депп. Уотсон, сыгравшая в фильме «Красавица и чудовище», принесла прокатчикам $1,3 млрд сборов и заняла четвертое место рейтинга. Джонни Деппу с общими сборами в $1,1 млрд досталось пятое место, в 2017 году его можно было увидеть во франшизе «Пираты Карибского моря 5» и «Восточном экспрессе».
В списке также оказалась героиня последних «Звездных войн» Дэйзи Ридли, собравшая $1,08 млрд и занявшее 6 место. Джону Бойеге, который также снимался в этом фильме, досталось 10 место рейтинга ($815 млн).
Седьмое, восьмое и девятое места достались Тому Холланду ($888 млн), Крису Прэтту ($864 млн) и Крису Хемсворту ($845 млн). Все трое сыграли в фильмах с супергероями.
Ранее компания «Амедиа» опубликовала рейтинг самых популярных иностранных сериалов среди российских зрителей. Данные основывались на рейтинге просмотров на сервисе «Амедиатека».
Наибольшей популярностью в 2017 году пользовалась телевизионная сага «Игра престолов».
В ТОП-5 иностранных фильмов 2017 года по версии «Амедиатеки» попали картины: «Стать Уорренном Баффетом», «Лжец, Великий и Ужасный», «На колесах», «Проект «Токио» и «Здравствуйте, я ваша девушка».