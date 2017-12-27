Вашингтон, 27 декабря, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Общественности представили рейтинг самых кассовых актеров 2017 года. Список опубликован Forbes 27 декабря. Рейтинг основан на данных портала Box Office Mojo, который занимается отслеживанием сборов от кинопроката.

Пабло Пикассо. Сказка. Актер. 1904

Лидирующие позиции в списке заняли американские актеры Вин Дизель (1 место и $1,6 млрд общих сборов) и Дуэйн Джонсон (2 место и $1,5 млрд общих сборов), оба сыграли во франшизе «Форсаж 8». Третье место досталось израильской актрисе Галь Гадот ($1,4 млрд сборов), снявшейся в «Чудо-женщине» и «Лиге справедливости».

В пятерку также вошли актеры Эмма Уотсон и Джонни Депп. Уотсон, сыгравшая в фильме «Красавица и чудовище», принесла прокатчикам $1,3 млрд сборов и заняла четвертое место рейтинга. Джонни Деппу с общими сборами в $1,1 млрд досталось пятое место, в 2017 году его можно было увидеть во франшизе «Пираты Карибского моря 5» и «Восточном экспрессе».

В списке также оказалась героиня последних «Звездных войн» Дэйзи Ридли, собравшая $1,08 млрд и занявшее 6 место. Джону Бойеге, который также снимался в этом фильме, досталось 10 место рейтинга ($815 млн).

Седьмое, восьмое и девятое места достались Тому Холланду ($888 млн), Крису Прэтту ($864 млн) и Крису Хемсворту ($845 млн). Все трое сыграли в фильмах с супергероями.

Ранее компания «Амедиа» опубликовала рейтинг самых популярных иностранных сериалов среди российских зрителей. Данные основывались на рейтинге просмотров на сервисе «Амедиатека».

Наибольшей популярностью в 2017 году пользовалась телевизионная сага «Игра престолов».

В ТОП-5 иностранных фильмов 2017 года по версии «Амедиатеки» попали картины: «Стать Уорренном Баффетом», «Лжец, Великий и Ужасный», «На колесах», «Проект «Токио» и «Здравствуйте, я ваша девушка».