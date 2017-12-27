Домодедово, Московская область, 27 декабря, 2017, 09:15 — ИА Регнум. В подмосковном Домодедово рано утром произошел крупный пожар на улице Промышленной, сообщает 27 декабря пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Московской области.

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По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 5:55 мск. Буквально через час огонь перекинулся на ангар, общая площадь горения составляла 1,5 тыс. кв м. В 6:48 мск пожар был локализован.

В настоящее время угрозы распространения огня нет. В тушении пожара привлекались пять единиц техники и 19 спасателей.

По данным СМИ, возгорание произошло в здании дерево-обрабатывающего завода. Информации о пострадавших нет.

Отмечается, что промышленная зона находится в восьми километрах от аэропорта «Домодедово». Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее в результате пожара в частном жилом доме в Домодедово пострадал один человек.

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