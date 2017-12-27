Москва, 27 декабря, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Правительство Москвы составило план-график работы общественного транспорта в новогодние праздники, сообщается на сайте мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января без перерыва. Интервалы движения поездов составят от 3,5 до 15 минут.

В рождественскую ночь, 6 на 7 января, работу метро и МЦК продлят до 02:00.

Кроме того, всю новогоднюю ночь жителям и гостям Москвы будут доступны 59 круглосуточных наземных маршрутов общественного транспорта.

По 98 маршрутам транспорт закончит развозить пассажиров в 03:30.

Режим работы автобусов, троллейбусов и трамваев продлят также в Рождественскую ночь: до 03:00 они будут курсировать по 163 маршрутам.

Кроме того, и в Новый год, и в Рождественскую ночь сохранят свой обычный график 11 ночных городских маршрутов.

Интервал движения наземного транспорта в новогодние праздники составит 25−30 минут.

Пригородные поезда в ночь с 31 декабря на 1 января продлят работу до 02:00. В новогодние каникулы электрички будут ходить по расписанию выходного дня.

Расписание движения аэроэкспрессов не изменится.

Стоит отметить, что в новогодние каникулы с 31 декабря по 8 января парковка на улицах Москвы станет бесплатной. Автомобилисты смогут оставить любом разрешенном месте парковочного пространства города.

Безопасность работы городского транспорта будут обеспечивать более 92 тысяч сотрудников службы департамента транспорта, Московского метрополитена, ГКУ «Центр организации дорожного движения», ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

В мэрии уточнили, что в праздничные дни на всех транспортных объектах — в метро, на МЦК, остановках, наземном транспорте и в электричках — усилят меры безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние каникулы москвичей и гостей столицы ждут сотни праздничных мероприятий, концертов и спектаклей. С 22 декабря по 14 января в Москве проходит пятый юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество», посвященный театру. Во время фестиваля будет проведено 240 интерактивных программ. Уличные театры дадут 480 выступлений.

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