Иркутск, 27 декабря, 2017, 09:06 — ИА Регнум. Маркировка заготавливаемой древесины на территории Иркутской области позволила значительно снизить объёмы незаконной рубки леса, считает губернатор Иркутской области Сергей Левченко. По данным, опубликованным на сайте регионального правительства, за 9 месяцев 2017 года от лесной отрасли в областной бюджет поступило почти 4,7 млрд рублей налоговых платежей, что на 46% превышает аналогичный уровень прошлого года и в 1,5 раза больше, чем за весь 2015 год.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сибирский лес

«Мы пока только разворачиваемся по этому проекту. Нужно поработать ещё хотя бы полгода, чтобы получить более определенные и долговременные результаты. Но уже наметились две интересные тенденции, пусть это не покажется вам странным, которые могут существовать одновременно, — снижение цен на лесопродукцию и увеличение отчислений в бюджет от лесной сферы», — пояснил Сергей Левченко.

Напомним, Иркутская область занимает первое место в России по объёму заготовленной древесины (за 9 месяцев 2017 г. — 22 млн кубометров). И ещё совсем недавно считалось неестественным то, что одна из крупнейших отраслей экономики давала в консолидированный бюджет региона всего лишь около 1,5 млрд рублей за год.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Лес

Пилотный проект по маркировке заготавливаемой древесины на территории Иркутской области реализуется с 25 августа. За неполных 4 месяца выдано 220 тысяч идентификационных карт. На учёт поставлено 1590 пунктов приёма и отгрузки. Эти и другие действия позволили только за три месяца — с 1 сентября по 1 декабря 2017 года — снизить объём незаконной заготовки древесины на 53% (к аналогичному периоду 2016 года). Губернатор уверен, что эта тенденция сохранится.

Между тем незаконная вырубка леса приносит России ежегодно многомиллиардные убытки. Специалисты подсчитали, что в 2016 году стране нанесён урон в рекордные 11 миллиардов, а всего за три последних года убытки составили 30,8 миллиарда рублей. И именно Иркутская область держит антирекорд: в минувшем году там было нелегально вырублено и вывезено более миллиона кубометров леса.

«Проблема незаконной заготовки остаётся одной из ключевых», — подчеркнул в интервью «Газета.ru» министр природных ресурсов Сергей Донской.

Как уже сообщало ИА REGNUM, тема варварского отношения к природным ресурсам в Иркутской области поднималась недавно в связи с незаконным строительством гостиниц на берегу Байкала, которые ведут граждане Китая. Местные жители утверждают, что активно скупать земли и открывать бизнес в Листвянке и Ольхонском районе китайцы начали, когда из-за выгодного курса доллара пошёл большой поток туристов КНР на Байкал.

В министерстве природных ресурсов первоисточники проблемы видят в невысоких доходах местных жителей и одновременно высокой рентабельности нелегальной вырубки зелёных насаждений.